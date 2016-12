SWR 11:20 bis 12:05 Dokumentation Winterreise ins Allgäu D 2007 Untertitel 16:9 Merken Die Allgäuer Winterwelt lockt mit vielen Reizen. Ob Kleinwalsertal, Allgäuer Tor, Neuschwanstein oder die Allgäuer Alpen, kaum eine Region wird so sehr mit Urlaub identifiziert wie das Allgäu. Die Bergkulisse, die Menschen vor Ort und die Wintersportgebiete sind für viele Touristen Grund genug für eine Reise ins Allgäu."Winterreise ins Allgäu" zeigt die verschneite Schönheit dieser Region. Die Sendung erzählt Geschichten von mutigen Männern auf zwei Kufen, sagenhaften Fräulein, wunderlichen Bräuchen, schmackhaftem Käse, glücklichen Kühen und den Menschen, die das Allgäu so liebenswert machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winterreise ins Allgäu