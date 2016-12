Kabel1 Doku 23:25 bis 00:25 Serien The Pacific Iwo Jima USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eugene, Sledge und ihre Kameraden werden weiterhin mit dem Grauen des Krieges konfrontiert. Indes will John Basilone in der Heimat weder als Held gefeiert werden, noch Kriegsanleihen akquirieren. Er entscheidet sich, seinen Militärdienst zu verlängern und bildet Rekruten aus. Dabei lernt er Lena Riggi kennen und lieben, die ebenfalls als Sergeant in der Navy dient. Die beiden heiraten, doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Badge Dale (PFC Robert Leckie) Joseph Mazzello (PFC Eugene Sledge) Jon Seda (Sgt. John Basilone) Dwight Braswell (PFC 'Steve' Evanson) Rami Malek (Cpl. Merriell 'Snafu' Shelton) Martin McCann (Cpl. R.V. Burgin) Annie Parisse (Sgt. Lena Basilone) Originaltitel: The Pacific Regie: David Nutter, Jeremy Podeswa Drehbuch: Robert Schenkkan, Michelle Ashford, Robert Leckie, Eugene Sledge, Chuck Tatum Kamera: Stephen F. Windon Musik: Blake Neely, Geoff Zanelli, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16