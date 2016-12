Kabel1 Doku 22:35 bis 23:25 Serien The Pacific Peleliu - Die Hügel USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Den Marines ist es gelungen, das Fugfeld von Peleliu zu erobern - nun geht es weiter in Richtung Hügel. Eugene zählt die Tage und schreibt immer wieder seine Erlebnisse auf. Er und seine Kameraden sind körperlich und psychisch so gut wie am Ende. Schon wartet die nächste blutige Schlacht auf die Division - wieder gibt es zahlreiche Opfer zu beklagen ... Unterdessen wird John Basilone in der Heimat als Held gefeiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Mazzello (Eugene B. Sledge) James Badge Dale (Robert Leckie) Jon Seda (John Basilone) Joshua Bitton (J.P. Morgan) Brendan Fletcher (Bill Leyden) Scott Gibson (Andrew Haldane) Rami Malek (Merriell Shelton) Originaltitel: The Pacific Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Bruce C. McKenna, Robert Leckie, Eugene Sledge, Chuck Tatum Kamera: Remi Adefarasin Musik: Blake Neely, Geoff Zanelli, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16