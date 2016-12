RTS Deux 14:10 bis 15:10 Sonstiges Passe-moi les jumelles! Les dessus du Gothard CH Stereo Untertitel Merken Paju s'intéresse "aux dessus" du Gothard, son col connu loin à la ronde, passage stratégique entre le nord et le sud, coupé du monde près de sept mois par année. Tant que la route y est ouverte, une poignée de personnages y vivent et y travaillent. Ils nous racontent leur attachement à ce paysage sublime et méconnu et leur inévitable transhumance quand l'hiver amorce son retour. Une de nos équipes s'y est installée de l'ouverture jusqu'à la première neige pour vous permettre de vivre les quatre saisons du Gothard. A l'heure où le plus long tunnel ferroviaire au monde entre en service, "Passe-moi les jumelles" consacre ce soir toute son émission au Gothard, le col certainement le plus connu de Suisse, en vous proposant la rediffusion d'un reportage du printemps 2015. Laurent Tissot sera notre invité au Chalet Alpina pour en parler, lui qui enseigne l'histoire économique et sociale à l'Université de Neuchâtel et travaille depuis plusieurs années sur l'histoire des loisirs, des transports et du tourisme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Laurent Tissot Originaltitel: Passe-moi les jumelles! Regie: reportage de Jérôme Porte et Béatrice Mohr