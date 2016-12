Sport1+ 08:00 bis 09:45 Fußball Fußball - Allianz Frauen-Bundesliga SGS Essen - FC Bayern München, 11. Spieltag Merken Die Allianz Frauen-Bundesliga hat bei SPORT1 ein neues Zuhause gefunden. Als Heimat der Olympiasiegerinnen bietet die Liga attraktive Begegnungen, dabei ist der Meister FC Bayern München von Anfang an das gejagte Team sein. Die Münchner wollen sich bis zum Jahresende in der Tabelle möglichst weit vorn platzieren, nachdem der Start nicht optimal verlief. Bei der SGS Essen peilen die Münchnerinnen den nächsten Sieg an, doch die Essenerinnen präsentieren sich bisher sehr stabil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie