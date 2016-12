RTL II 02:35 bis 03:20 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Unmoralisches Jobangebot / Fiese Ausbeute D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Gastronom hat einer 19-Jährigen einen Ausbildungsplatz in seinem Bistro versprochen, wenn sie mit ihm schläft. Als die junge Frau ablehnt, droht er ihr an, böse Gerüchte über sie zu verbreiten. Nun wollen sie und ihre Mutter, dass die Detektive die Wahrheit ans Licht bringen. Nina Sassen schleust sich undercover als Jobanwärterin in das Bistro ein, aber der Chef verhält sich einwandfrei. Außerdem wirkt er mit seiner schwangeren Verlobten sehr glücklich, wie Ermittler Cem Arslan bei einer Observation beobachten kann. Ist der Gastronom vielleicht selbst das Opfer eines bösen Gerüchts? Zwei Internethändlern steht das Wasser bis zum Hals. Ein Kunde hat für 10.000 Euro Ware bei ihnen gekauft und nun ist er verschwunden, ohne die Rechnung zu bezahlen. Das Ehepaar bittet die Detektive Miriam und Stefan Wolloscheck, den flüchtigen Schuldner zu finden. Die erste Spur führt die Ermittler nach Mallorca. Dort finden sie neue Hinweise und stoßen auf die verdächtige Freundin der Zielperson. Dem Geschäft der beiden Auftraggeber droht der finanzielle Ruin, sollte das Ehepaar Wolloscheck den flüchtigen Schuldner nicht finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 148 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 93 Min. Gotthard (1)

Drama

ZDF 01:50 bis 03:20

Seit 73 Min.