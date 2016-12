RTL II 22:15 bis 00:15 Dokusoap Ausgewandert - Ausgesorgt - Wie Deutsche im Ausland Karriere machen D 2014 16:9 HDTV Merken Die Partyköniginnen von Los Angeles Marina und Alina wollen seriös werden. Doch das ist gar nicht so einfach, schließlich haben die beiden jahrelang extravagante Partys ausgerichtet und sich ein gewisses Image aufgebaut. Aber das wollen sie nun hinter sich lassen und groß ins Modebusiness einsteigen, denn ihre Outfits waren schon immer der Hingucker bei ihren Partys. Doch schon im Vorfeld gibt es mit dem Finanzier ihrer Modelinie ziemlich viel Stress. Alina, Dieter und ihre Kinder Falc, Wickie und Leni leben ihr wildes Abenteuer in Namibia. Die Familie gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern des Landes und organisiert Safaris, die deutschen Touristen die Schönheit Namibias zeigen. Mutter Alina sieht ihren Mann sehr selten, da er oft monatelang mit Touristen unterwegs ist. Doch dieses Jahr will sie Dieters Geburtstag mit ihm gemeinsam feiern und so beginnt für sie ein Abenteuertrip quer durchs Land. Doch auf der Hälfte der Strecke muss sie eine unfreiwillige Pause einlegen, denn Alina hat eine Reifepanne. Schafft sie es noch rechtzeitig zu Dieters Geburtstag? "Ausgewandert - Ausgesorgt" erzählt die Erfolgsgeschichten dieser und weiterer Auswanderer. Sie alle haben es geschafft und leben ihren Traum im Ausland! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ausgewandert - Ausgesorgt - Wie Deutsche im Ausland Karriere machen