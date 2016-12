RTL II 11:00 bis 12:00 Dokusoap Family Stories Teenie-Mütter (2) D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Saskia ist erst 15 und bereits im neunten Monat schwanger. Gemeinsam mit ihrer Mutter sucht sie eine neue Wohnung. Die früheren Probleme zwischen Mutter und Tochter, die dazu führten, dass Saskia vorübergehend in ein Mädchenwohnheim kam, sind mittlerweile vergessen. Saskia ist bereit, mehr Verantwortung für sich und damit auch für das Kind zu übernehmen. Doch das Leben mit geringen finanziellen Mitteln, der Wohnungssuche und den Geburtsvorbereitungen machen es Saskia und ihrer Mutter nicht gerade einfach. Die 17-jährige Silvana und ihr Freund Dominik freuen sich auf ihr Baby. Obwohl Silvana noch Schülerin ist und Dominik bisher keine Lehrstelle finden konnte, blicken sie, mit der Unterstützung der gesamten Familie, optimistisch in ihre Zukunft. Der Geburtstermin rückt immer näher, jedoch liegt Silvanas Baby falsch herum im Bauch und der bevorstehende Kaiserschnitt bereitet allen große Angst. Aber schon bald ist jeglicher Schmerz vergessen und die glücklichen Eltern können ihr Baby Angelie Marie endlich in den Armen halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories