Privatdetektive im Einsatz Falsches Profil / Richter Gnadenlos D 2012 Seit einigen Wochen wird eine Bürokauffrau im Internet auf das Übelste gemobbt. Ein Unbekannter stellt in ihrem Namen Partyfotos online, obwohl sie krankgeschrieben ist. Jetzt muss die 30-Jährige sogar um ihren Job fürchten. Sie hat nur eine Woche Zeit, um ihrem Chef ihre Unschuld zu beweisen und schaltet die Detektive ein. Miriam und Stefan Wolloschecks Ermittlungen führen die beiden zu einem heimlichen Verehrer. Eine Jugendrichterin erhält anonyme Drohbriefe und hat große Angst um ihr Leben. Sie engagiert Carsten Stahl, Michael Falkenberg und Sascha Noveski als Personenschützer. Als die 53-Jährige vor dem Gerichtsgebäude angegriffen wird, glauben die Detektive, den Täter gefasst zu haben und er wandert in U-Haft. Eine Woche später aber ruft die verzweifelte Richterin im Büro der Detektive an: Sie hat wieder einen Drohbrief erhalten.