Tele 5 22:26 bis 01:02 Actionfilm War of the Arrows COR 2011 2016-12-21 00:50 Stereo 16:9 HDTV Im frühen 17. Jahrhundert fallen chinesische Eroberer mordend und brandschatzend in Korea ein und versklaven ganze Dorfgemeinschaften. Einer solchen gehört auch der junge Krieger und meisterliche Bogenschütze Nam-ji an, doch befindet er sich gerade auf der Jagd, als die Chinesen seine Schwester und seine Schwager an Halsketten in die Fremde führen. Nam-ji aber folgt den zahlenmäßig weit überlegenen Angreifern, attackiert sie wiederholt und lässt keine Gelegenheit unversucht, seine Leute zu befreien. Schauspieler: Hae-il Park (Nam-yi) Ryu Seung-Ryong (Jyushinta) Mu-Yeol Kim (Seo-gun) Chae-won Moon (Ja-in) Han-wi Lee (Gap-yong) Gu-taek Kim (Kang-du) Kyeong-yeong Lee (Kim Mu-seon) Originaltitel: Choi-jong-byeong-gi Hwal Regie: Kim Han-min Drehbuch: Han-min Kim Kamera: Tae-seong Kim Musik: Tae-seong Kim Altersempfehlung: ab 16