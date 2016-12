Tele 5 20:15 bis 22:26 Fantasyfilm Der Weihnachtsdrache USA 2014 Nach einer Vorlage von John Lyde 2016-12-20 01:30 Stereo 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Als kleines Mädchen musste Ayden mit ansehen, wie finstere Räuber und von letzteren provozierte Drachen ihre Eltern massakrierten. Jetzt, als properer Teenager, steckt sie fest in einem Waisenhaus und würde doch so gerne Rache nehmen an jenen, die mit ihrer Familie Schlitten fuhren. Als sie erfährt, dass selbst der Weihnachtsmann von den Banditen von seiner Bestimmung abgehalten wird, beschließt sie, in den bewaffneten Widerstand zu treten. Unterstützung erhält sie von Herrn Weihnachtsmanns Sohn und einem freundlichen Tatzelwurm. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bailee Johnson (Ayden) Melanie Stone (Saerwen) Talon G. Ackerman (Garret) Jacob Buster (Rand) Paris Warner (Rosalynne) David DeVilliers (Fin) Ruby Jones (Hoyt) Originaltitel: The Christmas Dragon Regie: John Lyde Drehbuch: David Addante, Shylah Addante Kamera: Airk Thaughbaer Musik: James Schafer Altersempfehlung: ab 6