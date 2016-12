RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Habgier und Heimtücke Habgier und Heimtücke USA 1995-2005 2016-12-19 22:50 HDTV Merken David Nixon ist ein erfolgreicher Immobilienhändler und obwohl er von seiner Ehefrau Donna geschieden ist, hat er noch immer ein gutes Verhältnis zu seinem zehnjährigen Sohn. Als er dann jedoch nicht zu dem vereinbarten Abendessen erscheint, macht sich seine Ex-Frau Sorgen und meldet David bei der Polizei als vermisst. Nur wenige Stunden später findet ein Autofahrer eine brennende Leiche am Straßenrand, welche als David Nixon identifiziert werden kann. Die Polizisten ermitteln gegen Davids beiden Ex-Frauen, doch beide haben ein Alibi für die Tatzeit. Jedoch stoßen die Ermittler bei Davids aktueller Freundin auf einige Ungereimtheiten und finden Überwachungsvideos, die sie belasten. Der Kinderaugenarzt Brian Stidham ist sehr angesehen und veranstaltet regelmäßig ein Treffen mit Medizinstudenten in seiner Praxis. Als er eines Abends nach einem der Treffen zu seinem Auto geht, wird er erstochen und sein Wagen gestohlen. Nach einiger Zeit finden die Ermittler Brians Auto und entdecken Blutspuren von ihm, allerdings keine DNS des Täters. Jedoch erfahren die Polizisten, dass Brians ehemaliger Partner Bradleys Schwartz seine Zulassung als Arzt verloren hat, weil er medikamentenabhängig ist und einen Entzug machen musste. Daraufhin hat Brian seine eigene Praxis eröffnet und alle Patienten mitgenommen. Aus diesem Grund wird Dr. Schwartz des Mordes verdächtigt. Er hat zwar ein Alibi, aber seine Telefonverbindungen zeigen Gespräche mit einem vorbestraften Mann, die genau zur Tatzeit passen würden. Die Polizei hat einige Indizien, kann aber kaum Beweise finden. Kann sie die Männer trotzdem überführen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives