RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Dokusoap Real Detective - Fälle, die man nicht vergisst Leid CDN 2016 2016-12-19 00:30 HDTV Als die besorgte Rachel Ramsay bei der Polizei ihren zehnjährigen Sohn Zach als vermisst meldet, ahnt Detective John Cameron noch nicht, dass dieser Fall sein Leben verändern wird. Nicht nur einmal haben der Detective und sein Team die falschen Verdächtigen im Visier. Als Cameron den Hinweis bekommt, dass Zach sich am Tag seines Verschwindens mit einem Polizisten unterhalten haben soll, geraten abstruser Weise sogar Personen aus den eigenen Reihen unter Verdacht. Cameron, der selbst Vater von drei Kindern ist, verbeißt sich verzweifelt in die Suche nach dem vermissten Jungen. Doch im Laufe der rätselhaften Ermittlungen muss Cameron nicht nur die bittere Erkenntnis machen, dass es sich bei dem Entführer von Zach um einen Serienkiller junger Kinder handelt: Der Fall hat auch Auswirkungen auf sein privates Leben. Originaltitel: Real Detective