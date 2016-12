RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Krauses Braut D 2011 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Krause und Elsa sind fassungslos: Ihre Schwester Meta will heiraten. Mit fast sechzig hat sie sich den Kölner Taxifahrer Rudi Weisglut ausgesucht, den sie zwei Jahre zuvor während Krauses Kur an der Ostsee kennengelernt hat. Seither wirbelt die rheinische Frohnatur Rudi die brandenburgische Idylle Monat für Monat bei seinen Besuchen kräftig durcheinander. Doch nicht die Hochzeitspläne selbst brüskieren die Geschwister, sondern die Tatsache, dass Meta und Rudi sie vor vollendete Tatsachen stellen. Diese Heimlichtuereien hat es bei den Krauses nie zuvor gegeben! Es kommt noch dicker: Meta will Schönhorst verlassen und zu Rudi nach Köln ziehen. Damit steht die Zukunft des gemeinsamen Gasthofs auf dem Spiel. Krause und Elsa fühlen sich von ihrer egoistischen Schwester im Stich gelassen. Elsa muss den Schock mit Hochprozentigem verdauen. Und Horst schaltet auf stur. Sein Dickschädel kann sich nicht vorstellen, wie die Zukunft ohne die Schwester aussehen soll. Der Familiensegen hängt schief, und die Braut verliert die Lust an der eigenen Hochzeit, dabei sollte es doch der schönste Tag in ihrem Leben werden. Jeder Vermittlungsversuch ist zwecklos. Zunächst - Nach den beiden Fernseherfolgen "Krauses Fest" (2007) und "Krauses Kur" (2009) - folgte 2011 mit "Krauses Braut" Teil drei. Auch diese Geschichte zeigt Krause und seine Schwestern privat. Horst Krause feiert am 18. Dezember seinen 75. Geburtstag. Nach Detlef Bucks Erfolgskomödie "Wir können auch anders" gelang ihm in den 90er Jahren der Durchbruch zum ermittelnden Hauptprotagonisten. In der gesamtdeutsch weitergeführten Serie "Polizeiruf 110" spielte er im Brandenburger Ermittlerteam den Polizeihauptmeister Horst Krause, zunächst mit Jutta Hoffmann, von 2002 bis 2010 mit Imogen Kogge und von 2011 bis zu seinem Polizeiruf-Ruhestand 2015 an der Seite von Maria Simon sowie 2012 mit Sophie Rois im Fall "Die Gurkenkönigin". Im Weihnachtprogramm folgen am 23.12., 22:30, "Krauses Fest" und am 25.12., 20:15, der allerneueste Film mit Horst Krause als pensionierter Polizeihauptmeister "Krauses Glück". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Horst Krause (Horst Krause) Carmen-Maja Antoni (Elsa Krause) Angelika Böttiger (Meta Krause) Tilo Prückner (Rudi Weisglut) Fritzi Haberlandt (Dr. Ramona Jessen) Dominique Horwitz (Lutz Liebmann) Steffi Kühnert (Antje Liebmann) Originaltitel: Krauses Braut Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Bernd Böhlich, Daria Moheb Zandi Kamera: Florian Foest Musik: Tamás Kahane