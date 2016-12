Super RTL 23:00 bis 00:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Außer Kontrolle USA 2006 Stereo HDTV Merken Ein junger Mann, der seine Freundin kaltblütig ermordet haben soll, steht vor Gericht. Die gesamte Anklage stützt sich auf die Aussage von Macy, doch der wurde am Vorabend wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei festgenommen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Verteidiger des Jungen, der nun alles versucht, um Macy vor Gericht zu diskreditieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Susan Gibney (DA Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Joe Pokaski Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin