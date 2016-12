Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Wahlkampf USA 2010 2016-12-19 23:45 Stereo HDTV Merken Clara Musso, die seit Kurzem Mehrheitseignerin der Lightman Group ist, unterstützt ihren Freund, Gouverneur Brooks, bei seiner Wahlkampagne und steht ihm bei der Eröffnung eines Gemeindezentrums beratend zur Seite. Dabei ahnt niemand, dass sich ein Drama mit ungeheurem Ausmaß anbahnt. Plötzlich wird die junge Wahlhelferin Michelle Daly erschossen. Zwar wird am Tatort ein Verdächtiger verhaftet, doch dieser erweist sich schon sehr bald als unschuldig. Nun ist es an der Lightman Group herauszufinden, ob Michelle tatsächlich gezielt erschossen werden sollte, oder ob die tödliche Kugel eigentlich Gouverneur Brooks galt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Mekhi Phifer (Ben Reynolds) Melissa George (Clara Musso) Originaltitel: Lie to Me Regie: James Hayman Drehbuch: Samuel Baum, T.J. Brady, Rasheed Newson Kamera: Joseph Gallagher Altersempfehlung: ab 12