Super RTL 17:40 bis 18:15 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Pfeilschnell und explosiv / Der singende Frosch / Maskerade mit Folgen / Mensch Meier! / Wer jagt we USA 1941-1958 2016-12-20 11:00 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Der Kojote freut sich auf sein Abendessen: eine Konservendose. Gerade als sie kocht, schießt jedoch der Roadrunner an ihm vorbei. Würde der nicht besser schmecken? 2. Geschichte: Bei dem Abriss eines Gebäudes entdeckt ein Bauarbeiter einen äußerst stimmgewaltigen Frosch. Doch dieser hat überhaupt keine Lust, sein ungewöhnliches Talent vor Publikum zu zeigen, was den Bauarbeiter sehr wütend macht... 3. Geschichte: Hexe Hazel ist stolz auf ihren Titel als hässlichste Vertreterin ihrer Zunft. Als sich Bugs Bunny an Halloween als Hexe verkleidet, fürchtet sie jedoch um ihre Vormachtstellung in dieser Disziplin... 4. Geschichte: Der Kojote versucht dieses Mal, den Roadrunner mit Hilfe von Dynamit zur Strecke zu bringen. Ob dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird? 5. Geschichte: Willoughby ist Bugs Bunny auf den Fersen. Glücklicherweise stellt sich der schusselige Hund dabei äußerst ungeschickt an und geht Bugs immer wieder auf den Leim... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6