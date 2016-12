Super RTL 14:50 bis 15:15 Trickserie Coop gegen Kat Fischie Happen Paradies / Das Quer-durch-die-Nachbarschaft Turnier CDN 2009 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Dad fährt mit Millie und Coop einkaufen. Heimlich an Bord ist auch Kat. Er will nämlich im Supermarkt so viel Fischie-Happen einkassieren, wie nur möglich. Coop entdeckt das miese Treiben und versucht, Kat von seinem Plan abzuhalten. Dabei verliert er seinen Megaball und bekommt auch noch Hausverbot im Supermarkt. Als Coop sich später in den Markt schleicht, um seinen Ball zu holen, stößt er auf Kat. Der ist gerade dabei, den gesamten Fischie-Happen-Vorrat zu klauen... 2. Geschichte: Wieder mal entbrennt ein Wettstreit zwischen Dad und Dennis Vater Henry. Diesmal soll bei einem Golfturnier ermittelt werden, wer der bessere Spieler ist - Coop oder Dennis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Greg Sullivan, Josh Mepham Drehbuch: Rob Boutilier, Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6