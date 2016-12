Super RTL 08:50 bis 09:00 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und der verirrte Seestern GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Bei Forschungsarbeiten entdecken die Oktonauten einen kleinen Seestern, der sich offenbar verirrt hat. So machen sich Käpt'n Barnius, Kwasi und Peso mit ihm auf die Suche nach seiner Familie. Doch auf ihrem Weg durch die Tiefen des Ozeans stürzt das Oktopod in einen großen Graben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Monica Kruse, Lars Julio Muri