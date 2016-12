Dressler ist stolz auf Frank. Obwohl sein Sohn von seiner Freundin belogen und betrogen wurde, geht Frank tapfer seiner Arbeit nach und restauriert eine Kirche - so glaubt Dressler. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Frank verbringt seine Tage in einem Münchener Café und studiert Aktienkurse. Da ihm aber das nötige Kleingeld für seine Geschäfte fehlt, wird Frank zum Dieb und bestiehlt seinen gutgläubigen Vater. Tanja im Glück: Sie hat ein Date mit der hübschen Franziska und will sie bei der Gelegenheit bitten, sie am Abend auf eine Party zu begleiten. Bei aller Vorfreude quält Tanja allerdings ein Problem. In Google-Kalender eintragen