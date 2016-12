ONE 08:45 bis 10:15 Musik PULS-Festival 2016 - Highlights Highlights (1) / Local Natives / Drangsal mit dem Münchner Rundfunkorchester / Formation / Timothy Auld / Haiyti / Kero Kero Bonito / Nalan381 D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Beim PULS Festival spielen einige der aktuell besten Bands in den legendären Orchesterstudios des Bayerischen Rundfunks in München. Um ein anspruchsvolles, attraktives und eigenständiges Line-Up präsentieren zu können, hat die Musikredaktion von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks, überall bei Showcase-Festivals, in Clubs und Blogs. Teil 1 mit: * Local Natives * Drangsal mit dem Münchner Rundfunkorchester * Formation * Timothy Auld * Haiyti * Kero Kero Bonito * Nalan381. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: PULS Festival 2016