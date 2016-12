ONE 20:15 bis 22:30 Historienfilm Die Prinzessin von Montpensier F, D 2010 2016-12-19 00:15 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1562. In Frankreich tobt ein erbitterter Konfessionskrieg zwischen Katholiken und Hugenotten. Die junge, adlige Schönheit Marie de Mézieres ist unsterblich in den draufgängerischen Herzog Henri de Guise verliebt, aber ihr Vater, der Marquis de Mézieres, hat ihre Hand bereits dem Fürsten Philippe de Montpensier versprochen. Nur widerwillig lässt sich Marie auf diese standesgemäße Heirat ein und zieht in das Familienschloss der Montpensiers in Champagny. Kurz nach der Hochzeitsnacht wird Philippe in den Kampf gegen die Hugenotten beordert. Deshalb beauftragt er seinen treuen Mentor und Lehrmeister François de Chabannes, seine Ehefrau daheim zu beschützen und zu unterrichten, damit sie für eine mögliche Karriere zu Hofe in Paris vorbereitet ist. Von der Einsamkeit heimgesucht, hängt die junge Frau immer noch Henri de Guise nach. Als Philippe dies bemerkt, wird er rasend vor Eifersucht. Ein gnadenloser Zweikampf um Marie entbrennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mélanie Thierry (Marie de Montpensier) Lambert Wilson (François de Chabannes) Gaspard Ulliel (Henri de Guise) Grégoire Leprince-Ringuet (Philippe de Montpensier) Raphaël Personnaz (Herzog von Anjou) Michel Vuillermoz (Herzog von Montpensier) Philippe Magnan (Marquis de Mézières) Originaltitel: La princesse de Montpensier Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Jean Cosmos, François-Olivier Rousseau, Bertrand Tavernier Kamera: Bruno de Keyzer Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12