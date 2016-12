ONE 05:45 bis 06:00 Magazin kinokino Das Filmmagazin im BR Fernsehen Nachschub für die Star Wars-Gemeinde: - Rogue one / Petersen dreht mit erster Riege: - Vier gegen die Bank / Was läuft an den Feiertagen? - Unsere Wintervorschau / Das war 2016: - Der "kinokino"-Jahresrückblick D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken * Nachschub für die Star Wars-Gemeinde - Rouge One Das "Star Wars"-Universum wächst. Zusätzlich zu den neuen "Krieg der Sterne"-Filmen schieben die Macher nun auch Spin-Offs dazwischen - eigenständige Abenteuer, die den Haupt-Erzählstrang anreichern sollen. Mit "Rogue One: A Star Wars Story" geht das erste Spin-Off an den Start. Auch in Bayern ist die Vorfreude groß. kinokino hat im Lichtspielhaus von Türkheim die "Star Wars-Freunde Allgäu" getroffen. * Petersen dreht mit erster Riege - Vier gegen die Bank 30 Jahre nach seinem letzten Dreh in Deutschland kehrt Wolfgang Petersen in die Heimat zurück. Er hat seine TV-Krimikomödie "Vier gegen die Bank" von 1976 noch einmal inszeniert - diesmal als Kinofilm mit Starbesetzung. Denn der "Boot"-Regisseur konnte Til Schweiger, Jan Josef Liefers, Matthias Schweighöfer und Michael Bully Herbig für die Hauptrollen gewinnen. Ob sich der Aufwand gelohnt hat? kinokino hat den Film, der zu Weihnachten anläuft, gesehen und Wolfgang Petersen interviewt. * Was läuft an den Feiertagen? - Unsere Wintervorschau Winterzeit ist Kinozeit - und es starten vielversprechende Produktionen. kinokino stellt vier Filme für die Feiertage vor, von der Videospiel-Verfilmung "Assasin's Creed" bis zu Disneys Weihnachtsfilm "Vaiana". * Das war 2016 - Der kinokino Jahresrückblick Was waren die Highlights, die stärksten Momente, die schwächsten Auftritte im Kinojahr 2016? kinokino blickt zurück auf die Tops und Flops der Leinwand - natürlich mit dem nötigen Augenzwinkern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: kinokino