VOX 20:15 bis 22:20 Reportage Fremde Freunde - Die unerwartete Begegnung D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neu Merken Heinz Hoenig, Stefan Kretzschmar und Eveline Hall sind drei Prominente, die sich nie zuvor begegnet sind. Auf Einladung von Guido Maria Kretschmer treffen sie sich für „Die unerwartete Begegnung“ für einen Tag in einer abgelegenen Mühle. Sie kochen gemeinsam, machen eine Fahrradtour und gewähren einander ungeschminkte Einblicke in ihr aufregendes Leben und in ihre Biographien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Gäste: Gäste: Heinz Hoenig (Schauspieler), Stefan Kretzschmar (Ex-Profi-Handballer), Eveline Hall (das 70-jährige Top-Model) Originaltitel: Fremde Freunde - Die unerwartete Begegnung