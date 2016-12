VOX 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Carmen vs. Kerstin D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken 'Lauras erste Regel ist glücklich sein', sagt die 55-jährige Carmen aus Saarbrücken über ihre Pflegetochter Laura und lehnt Strenge konsequent ab. Mitzuhelfen im Haushalt braucht die 17-Jährige nicht, sie soll sich auf die Schule konzentrieren sowie soziales Engagement lernen. Nachhaltigkeit ist Pflegemutter Carmen wichtig. Für sie spielt es eine Rolle, wo Lebensmittel herkommen, und gekocht wird immer frisch. Auf Nachhaltigkeit hat Mutter Kerstin aus Herdecke bisher nicht geachtet, bei ihr gibt es auch Dosengerichte und Discounterfleisch. Bei der 45-jährigen Reisebusfahrerin muss die ebenfalls 17-jährige Tochter Natascha im Haushalt ordentlich mit anpacken. Mama Kerstin ist streng: Wenn Natascha nicht hören will, zählt sie bis drei, und dann folgen Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?