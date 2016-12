VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Mutter Sandra Maibach sucht nach der Scheidung von Ex-Mann Thomas, dringend eine neue Anstellung. Da sie sich jahrelang um die Erziehung der gemeinsamen Kinder gekümmert hat, bekommt sie nur schwer einen Job in ihrem gelernten Beruf als Sozialversicherungsfachangestellte. Der 36-Jährigen droht Hartz IV und so muss sie das Angebot der neuen Lebensgefährtin ihres Ex-Mannes annehmen. Diese betreibt nämlich eine Zeitarbeitsagentur und verspricht eine sichere und flexible Arbeitsstelle. Doch es soll ganz anders kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!