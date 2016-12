TLC 02:55 bis 03:40 Dokumentation Paranormal Survivor Besessen! CDN 2015 Merken Rose Sterling bekommt plötzlich Alpträume, aus denen sie schreiend erwacht. Sie sieht erhängte Menschen und ein Kind, das in einem Haus umherwandert. Sechs Monate später zieht Rose mit Tochter Trish in eine schöne, alte Villa. Doch kaum eingezogen, wissen die zwei, dass sie einen Fehler begangen haben. Angst gemischt mit Traurigkeit überfällt die beiden. Nachts werden sie von merkwürdigen Geräuschen geweckt, dann gleiten Schatten die Treppe herunter. Wie von magischer Hand wird Trish ins Dachgeschoss gezogen, wo sie auf ein kleines Mädchen trifft. Die Kleine sieht aus wie ein Mensch, ist aber ein Geist. Und plötzlich ist Trish verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor

