Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Detektivarbeit USA 2013 Dr. Rich Bradley ist zunächst ratlos, als eine junge Frau mit weit aufgerissenem Mund in die Notaufnahme kommt. Da sie nicht sprechen kann, erklärt ihr Vater, der sie begleitet, die Umstände: Er war von lauten Schreien alarmiert in ihr Schlafzimmer gelaufen und hatte seine Tochter mit ausgerenktem Unterkiefer vorgefunden. Die Situation bleibt verworren, bis der Freund des Mädchens mit einer ausgekugelten Schulter im Krankenhaus erscheint. Weitere bizarre Sex-Unfälle dieser Episode: ein heißer Las Vegas-Trip mit bösen Folgen und ein ungemütliches Schäferstündchen in freier Natur. Originaltitel: Sex Sent Me to the ER