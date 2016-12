TLC 17:25 bis 18:25 Dokusoap Alle meine Frauen Ferien mit den Browns USA 2014 Merken In den Sommerferien wollen die Browns zu Freunden nach Montana reisen und unterwegs Verwandte besuchen. Es geht auch nach Salt Lake City, wo Christines Mutter wohnt. Die alte Dame möchte nicht länger allein leben, sondern zu ihrer Tochter nach Las Vegas ziehen. Kody hat im Prinzip nichts dagegen, dass die Schwiegermutter ein Teil der Patchworkfamilie wird, befürchtet aber, dass sie ihr gesamtes Mobiliar mitbringt. Außerdem steht ein Treffen mit Kodys Freund Chris an, der ihnen einen Kredit für die Schmuckfirma geben will. Janelle hat inzwischen Bauchschmerzen, weil sie noch immer nicht mit Meri über ihre Probleme geredet hat und ihr vor diesem Gespräch graut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives