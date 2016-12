TLC 14:30 bis 15:00 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Nicht schämen! USA 2015 Merken Die große Sommershow steht bevor und Whitneys Mädchen haben in jeder Probe 100 Prozent gegeben. Lauryn war von allen Teilnehmerinnen am engagiertesten und darf deshalb als Solotänzerin auftreten. Außerdem möchte Whitney mit ihrer "No Body Shame"-Kampagne an die Öffentlichkeit gehen und sucht nach neuen Wegen um die Botschaft zu verbreiten. Ein professionelles Video scheint ihr perfekt zu sein, doch dafür braucht man eine bezahlbare Produktionsfirma. Mit dem Film möchte Whitney Menschen Mut machen, ihr Leben nicht zu vergeuden. Da sie selbst durch eine Hormonstörung von der gertenschlanken Tänzerin zur extrem übergewichtigen Frau wurde, weiß Whitney, wovon sie spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life