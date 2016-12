TLC 11:40 bis 12:05 Dokusoap Ein Koch für gewisse Stunden Lisa USA 2008 Merken Spitzenkoch Curtis Stone ist zu einem Damendoppel eineiiger Zwillinge nach Südkalifornien gebeten worden: Lori hat ihrer Zwillingsschwester Lisa bei einer schweren Herz-OP geholfen und ist nie von ihrer Seite gewichen. Zum Dank soll sie nun mit einem besonderen Dinner überrascht werden. Außerdem haben die beiden Geburtstag - also muss auch eine Torte auf den Tisch. Da Lori am liebsten vitaminreich und ausgewogen isst, beschließt Curtis, etwas Gesundes zuzubereiten. Deshalb beginnt das Birthday-Überraschungsdinner mit Gazpacho, Spinat-Salat sowie Hähnchenfiletstreifen in Sesamkruste und endet mit einem traditionellen "Angel Food Cake". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Take Home Chef