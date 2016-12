RTL 20:15 bis 21:15 Show Wer wird Millionär? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Allen, die die Antwort auf dem heimischen Sofa immer wissen, ist zu empfehlen, sich bei RTL als Kandidat zu bewerben, auch, um den Vergleich zu haben, wie es sich auf dem Hochstuhl gegenüber dem freundlichen Moderator Günther Jauch so sitzt, und um zu sehen, ob das Wissen mit dem Wechsel des Sitzmöbels schwindet. Sollte dem nicht so sein, geht man als Millionär nach Hause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Originaltitel: Wer wird Millionär?