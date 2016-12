RTL 17:30 bis 18:00 Daily Soap Unter uns Folge: 5505 D 2016 2016-12-20 09:00 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Als Robert Zeit mit seinem Enkel verbringen möchte, flüchtet sich Valentin aus Schuldgefühlen heraus in Ausreden. Andrea zwingt ihren Sohn dazu, Robert gegenüber Normalität zu heucheln. Dank Rosis Anwesenheit gelingt es Valentin, sich zu entspannen. Doch schon bald sieht sich Valentin von Robert mit unangenehmen Fragen konfrontiert und haut ab. Andrea gelingt es gerade noch, Roberts Besorgnis zu deckeln. Doch Valentin ist längst an eine Grenze getrieben worden, die er jetzt aus purer Verzweiflung überschreitet... KayC möchte ihren aufsteigenden Ruhm ausgiebig genießen und lädt per Internet zur Autogrammstunde ein. Leider taucht kaum ein Fan auf. Durch die Kommentare in den sozialen Medien wird KayC klar, dass sie ihre Berühmtheit nur dem Zusammenspiel mit der WG verdankt. Doch ganz ohne Öffentlichkeit kann KayC einfach nicht sein, daher verlegt sie die Autogrammstunde kurzerhand in die WG. Natürlich ohne ihre Mitbewohner im Vorfeld darüber informiert zu haben... Till und Eva bangen gemeinsam mit Caro um Ute und das Baby. Till ist erleichtert darüber, Eva an seiner Seite zu wissen. Vor allem als sie glauben müssen, Ute habe das Baby verloren. Glücklicherweise haben Mutter und Kind die Not-OP gut überstanden. Till setzt ein klares Zeichen für Eva, als er beschließt, Ute nur mit Eva zusammen zu besuchen. Während Ute entschlossen ist, sich voll und ganz auf das Wohl ihres Kindes zu konzentrieren, verbirgt Eva ihr schlechtes Gewissen wegen der Ticket-Intrige vor Till... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns