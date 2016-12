WDR 23:40 bis 00:25 Dokumentation Filmreif - 25 Jahre Film- und Medienstiftung NRW D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Film- und Medienstiftung NRW feiert in diesem Jahr nicht nur ihr 25-jähriges Bestehen - das Jubiläumsjahr zählt schon jetzt zu einem der erfolgreichsten ihrer Geschichte. Während "Mustang" im Februar bei der "Oscar"-Verleihung nominiert war, begeisterte "Toni Erdmann" in Cannes als erster deutscher Wettbewerbsfilm seit acht Jahren und erhielt den renommierten FIPRESCI-Preis. Außerdem war Lars Kraumes Film "Der Staat gegen Fritz Bauer" mit sechs Lolas der große Gewinner beim Deutschen Filmpreis - alles Filme, die den Rückenwind einer Förderung durch die Filmstiftung hatten. Am 27. Februar 1991, inmitten der Krise der Stahl- und Kohleindustrie, wurde die Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf gegründet. Obwohl alles klein begann, gelang der Filmstiftung gleich 1992 mit der Förderung von Helmut Dietls "Schtonk" ein großer Erfolg - der Film brachte es zu einer Oscar-Nominierung. Im Laufe der Jahre sollte die Film- und Medienstiftung eine wichtige Rolle für den notwendigen Strukturwandel und die Etablierung der Region als Filmproduktionsstandort spielen. So wurden bis heute 7.600 Projekte mit 762 Millionen Euro gefördert, davon über 2000 Filme für Kino und Fernsehen mit 642 Millionen Euro. Die Filmstiftung blickt also auf eine äußerst erfolgreiche und bewegte Vergangenheit zurück. Dieser Film ist jedoch kein bloßer Rückblick, sondern an erster Stelle eine Bestandsaufnahme - wo steht die Film- und Medienstiftung heute und vor allem, wie trägt sie zur weiteren Entwicklung des Filmproduktionsstandorts NRW bei? Zu diesen Fragen äußern sich Filmschaffende wie Ken Loach, Wim Wenders, Maren Ade, Tom Tykwer, Anke Engelke und der aktuelle Gewinner des Studenten-Oscars in der Kategorie Animation Ahmad Saleh. Außerdem kommt die aktuelle Chefin der Filmstiftung, Petra Müller, zu Wort. Der Film nimmt den Zuschauer auch mit an Orte des Geschehens - Produktionsstandorte wie die MMC Studios in Köln, in denen internationale Erfolge wie "Der Medicus" oder "Only Lovers left alive" gedreht wurden, Drehorte in Wuppertal und ein kleines Programmkino in der Region, welches nur mithilfe der Förderung der Filmstiftung auf den neuesten technischen Stand gebracht werden konnte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Filmreif - 25 Jahre Film- und Medienstiftung NRW Regie: Ingrid Bartsch