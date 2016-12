Mit allen Tricks versucht der geschiedene Zoohändler Johannes seine frühere Frau wieder für sich zu gewinnen: Zwecklos, die Steuerberaterin Marion will von ihrem verschrobenen Exgatten nichts mehr wissen. Bis Johannes sich plötzlich für den kleinen Sascha engagiert, der in Johannes den leibhaftigen Weihnachtsmann sieht. Als Johannes den verzweifelten Jungen auf rührende Weise bei der Suche nach seinem verschollenen Vater unterstützt, erkennt Marion, dass ihr früherer Mann sich irgendwie zum Positiven gewandelt hat. Sollte die Scheidung doch ein Fehler gewesen sein? In Google-Kalender eintragen