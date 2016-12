RTL Passion 23:55 bis 00:40 Serien A.D.: Rebellen und Märtyrer Die Statue des Caligula USA 2015 2016-12-20 17:55 Merken Die Ankunft der Statue des Kaisers Caligulas steht kurz bevor. Die Jünger können sich nicht einigen, ob sie in der Stadt bleiben und sich am Widerstand gegen die Römer beteiligen sollen. Jacobus und Petrus beschließen letztlich, gemeinsam mit Kaiphas und seinen Anhängern den Tempel zu schützen. Pilatus verstärkt derweil die Präsenz der Soldaten in der Stadt und bereitet alles für die Ankunft der Statue vor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juan Pablo Di Pace (Jesus) Greta Scacchi (Maria) Adam Levy (Simon Petrus) Richard Coyle (Kajaphas) Vincent Regan (Pontius Pilatus) James Callis (Herodes Antipas) Chipo Chung (Maria Magdalena) Originaltitel: A.D. The Bible Continues Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: Tom Grieves Kamera: Tim Fleming Altersempfehlung: ab 16