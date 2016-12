RTL Passion 17:50 bis 18:15 Comedyserie Mein Leben & Ich Die Liste D 2001 Merken Claudia führt seit Jahren eine Liste, in der sie bedeutende Momente ihres Leben akribisch vorbereitet und genau festlegt, wann sie zum Beispiel ihren ersten BH kaufen oder das erste Mal eine Nacht durchmachen will. Auch ihren 16. Geburtstag bereitet sie gründlich vor: Schon als kleines Mädchen war für Claudia klar, dass ihre "beste Freundin" die Party zum 16. Geburtstag ausrichten muss. Alex protestiert erfolglos, denn Claudia bleibt hartnäckig und schaltet kurzerhand Alex' Eltern ein. Die sind natürlich begeistert und stimmen sofort zu - mehr noch, sie überlassen den Teenies freiwillig das Degenhardtsche Heim, sturmfreie Bude also. Noch bevor die Partygäste kommen, zerstreiten sich die Freundinnen, und Alex verlässt verärgert das Haus. Alleine im Café entdeckt sie Claudias ominöse Liste in ihrer Tasche und liest entsetzt, was sich Claudia für die Nacht zum 16. Geburtstag, direkt im Anschluss an den 'Ententanz', vorgenommen hat: Sie will ihre Unschuld verlieren! Das geht Alex - da das ganze womöglich auch noch in ihrem Bett stattfinden soll - dann doch zu weit. Während ihre Eltern ein mehr als zähes Abendessen mit Hendriks Chef, Herrn Bosdorf und dessen Gattin über sich ergehen lassen, erreicht Alex das rauschende Fest in dem Moment, als der Ententanz seinem Höhepunkt entgegen strebt. Wie kann sie Claudia auf den Pfad der Tugend zurückbringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alexandra Degenhardt) Gottfried Vollmer (Hendrik Degenhardt) Frederik Hunschede (Sebastian Degenhardt) Maren Kroymann (Anke Degenhardt) Nora Binder (Claudia Fischer) Peter Rühring (Herr Bosdorf) Maria C. Liedhegener (Frau Bosdorf) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: David Safier, Mark Werner Kamera: Michael Faust Altersempfehlung: ab 12