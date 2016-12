RTL Passion 11:50 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-19 03:05 Merken Katja ist erleichtert, als Meyerhoff klarmacht, keine romantischen Absichten zu verfolgen. Doch die Gedanken an ihren Trainer lassen sie auch in der Nacht nicht los. Am nächsten Tag fällt es Katja immer schwerer, rein professionell mit Meyerhoff umzugehen und tatsächlich überrascht dieser sie mit einer unerwartet eindeutigen Flirtoffensive. Vanessa spielt notgedrungen weiter Toms Freundin und lässt sich sogar zu einer gemeinsamen Unternehmung mit Annette und Ingo überreden. Als Tom auf dem Paintball-Feld jedoch nur Augen für Annette hat, kann Vanessa ihre Eifersucht nicht länger zurückhalten. Ben zeigt sich schockiert von Isabelles offener Rachsucht ihm gegenüber, doch Isabelle bleibt dabei: Sie will Ben fertig machen. Als Richard klarstellt, voll und ganz hinter Bens Entscheidung zu stehen, richtet sich Isabelles Wut nicht mehr länger nur gegen Ben. Sie beschließt, mit der Hilfe ihres Vaters der Familie Steinkamp alles zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser