RTL Passion 08:05 bis 08:55 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Rivalen E 2002 2016-12-19 01:30 Carmen bemerkt mit Entsetzen, dass der Unterricht an ihrer Schule seit Jahren immer nach dem gleichen Schema abläuft. Um die Stunden etwas aufzupeppen, sollen die Lehrer nun das Thema Liebe einbinden. Wie sich herausstellt, haben die meisten Lehrer in dieser Hinsicht aber nur negative Erfahrungen gemacht und haben keine Ahnung, wie sie sich dem Thema positiv nähern sollen. An der Schule findet ein Casting für das Musical "Grease" statt. Diana rechnet sich gute Chancen aus, da sie den Regisseur César gut kennt. Wie sich herausstellt, haben sich jedoch auch Ingrid, Lola und Silvia in das Casting geschummelt, und César ist äußerst angetan von Silvia. Diese hat auch schon Pedro und Rober den Kopf verdreht, die sich nun einen Hahnenkampf um das schöne Mädchen liefern. Silvia interessiert sich jedoch weder für den einen, noch für den anderen... Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Muñoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal Musik: Manel Santisteban