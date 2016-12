RTL Passion 05:35 bis 06:00 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Bernd flieht vor der Polizei und taucht unter. Während Schloss Königsbrunn und die Lahnstein Holding von der Polizei durchsucht werden, nimmt er heimlich Kontakt zu Carla auf, um ihre Hilfe beim Beweis seiner Unschuld zu gewinnen. Doch als Carla von Johannes erfährt, dass Bernd in den Schwarzgeldschmuggel mit Rush verwickelt war, gerät ihr unerschütterlicher Glaube an ihren Ehemann stark ins Wanken. Andi verschweigt Nico, dass sein Auge vollständig erblindet ist. Außerdem ist er entschlossen, die Kosten für eine OP selbst aufzubringen. Als Arno ihn jedoch nicht wieder arbeiten lassen will und Andi von Leonard die Höhe der OP-Kosten erfährt, bleibt ihm nur noch die Hoffnung, seine Ersparnisse bei einer Pferdewette zu vervielfachen. Als er stattdessen alles verliert, entlädt sich sein Frust in einem zornigen Ausbruch Jana gegenüber. Charlie hofft verzweifelt, doch noch einen Job zu finden. Als sie jedoch bei einem weiteren Bewerbungsgespräch erfolglos bleibt und darüber hinaus auch noch mitbekommt, dass sie den Brandners zunehmend auf den Geist geht, lässt sie sich von Lars dazu überreden, sich Elisabeths Angebot, die Geschäftsführung der Kneipe zu übernehmen, noch einmal zu überlegen. Als sie Elisabeth jedoch darauf anspricht, muss diese ihr mitteilen, dass sie sich inzwischen mit David geeinigt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics