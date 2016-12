RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Die Fälschung D 1998 Stereo Merken Vivis Verlegung hat bei den Frauen einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Walter kompensiert ihre Trauer mit Wutausbrüchen gegen Susanne, nur Lollo lernt es, mit ihren Schuldgefühlen offen umzugehen und Walter Grenzen aufzuzeigen. Ilse hat allerdings ein noch viel größeres Problem: Ihre Freude über Gregors Rehabilitierung währt nicht lange, denn durch eine Unbedachtheit von ihr kommt Jeannette dahinter, auf welche Weise Ilse den ersten Teil ihrer Schulden bezahlt hat. Jeannettes Gier lässt den Plan reifen, Katharina mit einem zweiten gefälschten Sissi-Brief noch einmal 10.000 Mark aus der Tasche zu ziehen. Ilse gelingt es nicht, sich der Erpressung zu entziehen, obwohl sie Gregor geschworen hat, niemals wieder zu fälschen. Katharina kauft begeistert auch den zweiten Brief - doch die Katastrophe nimmt ihren Lauf, als Katharina sich entschließt, der Forschung ihre sensationellen "Funde" zur Verfügung zu stellen. Als Ilse von der bevorstehenden Veröffentlichung ihrer Sissi-Briefe erfährt, ist sie einer Ohnmacht nahe. Schließlich gesteht sie Katharina die ganze Wahrheit. Der Lauf der Dinge ist dadurch allerdings auch nicht mehr aufzuhalten: Ein vernichtendes Gutachterurteil und eine hämische Presse warten am Tag der Entlassung auf Katharina. Gedemütigt schwört Katharina Ilse Rache - doch dann steht plötzlich Gregor Wünsche vor Katharina und bittet sie, ihm Gehör zu schenken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Roger Wielgus Drehbuch: Joachim Kosack