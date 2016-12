RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Stellenweise Glatteis D 1999 Stereo Merken Es ist ein kalter Wintertag, und die hochschwangere Irene Kadenbach hat es sehr eilig, denn sie muss zu einem Termin ins Rathaus. Obwohl die Straßen spiegelglatt sind, fährt sie in rasantem Tempo vom Parkplatz der Klinik. Zur selben Zeit biegt Susanne in den Parkplatz ein - ein Zusammenprall der beiden Wagen ist unvermeidlich. Irene und Susanne haben Glück im Unglück, denn Irene trägt nur eine kleine Platzwunde an der Stirn, Susanne eine Verstauchung des Handgelenks davon. Beide Frauen werden in der Waldner-Klinik sofort versorgt. Dr. Jan Winter, der eine Chance wittert, Zwietracht zu säen, bringt Irene auf die Idee, Susanne auf Schmerzensgeld zu verklagen. Nur zu gerne geht Irene darauf ein, denn sie ist eifersüchtig auf Susanne und missgönnt ihr das Glück mit Stefan. Kurz darauf sucht Irene Susanne in deren Wohnung auf und unterbreitet ihre Forderungen. Empört weist Susanne ihr die Tür. Als Irene wütend die Wohnung verlässt, rutscht sie aus und stürzt die Treppe hinunter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Dirk Mierau (René) Werner Schnitzer (Tierhändler Schäufele) Erna Wassmer (Martha) Christiane Brammer (Marie Luise) Jacques Breuer (Dr. Jan Winter) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Josef Orr Drehbuch: Axel Witte, Rainer Wittkamp