Das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau und der Solist Sergei Nakariakov, auch " Paganini der Trompete" genannt Im prachtvollen König Ludwig I.-Saal Bad Brückenau spielt das Bayerische Kammerorchester unter der Leitung von Johannes Moesus Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Nepomuk Hummel, Jean Baptiste Arban, Arthur Honegger und Franz Schubert. Solist ist Sergei Nakariakov, Trompete. Schon König Ludwig I. war von Bad Brückenau begeistert. In der Zeit von 1818 bis 1833 besuchte er insgesamt 26 Mal "sein" Bad, das ihm heute so manches königliche Bauwerk verdankt. Der nach ihm benannte Kursaal ist der zentrale Spielort des Bayerischen Kammerorchesters, das sich im Jahr 2003 in der ländlichen Idylle der Rhön niederließ. Als Solist kam im Herbst 2013 ein besonderer Gast in den unterfränkischen Kurort mit seiner historischen Bäderanlage: der russische Star-Trompeter Sergei Nakariakov. Nakariakov spielt das berühmte Trompetenkonzert von Johann Nepomuk Hummel sowie Thema und Variationen über "Le Carnaval de Venise" von Jean Baptiste Arban. Das Bayerische Kammerorchester unter der Leitung von Johannes Moesus interpretiert zudem Werke von Mozart, Schubert und Arthur Honegger. Der Konzertmitschnitt wird ergänzt durch atmosphärische Impressionen aus der Kur- und Bäderstadt. Gäste: Sergei Nakariakov (Trompete)