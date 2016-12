BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bayern erleben Heimatrauschen zu Weihnachten D 2016 2016-12-19 03:25 Stereo 16:9 Merken Heimat neu entdecken ist das Motto von "Heimatrauschen". In der Weihnachts-Spezial-Ausgabe dreht sich alles um Menschen, Geschichten und Orte in Bayern, die Tradition und Moderne an Weihnachten auf besondere Art verbinden. Florian Wagner geht mit gewohntem Witz im lässigen Heimatrauschen-Stil on Tour durchs weihnachtliche Bayern - und entdeckt dabei jede Menge Überraschendes. Unter anderem erkundet Florian Wagner die außergewöhnlichsten Christkindlmärkte: Im Münchner Glockenbachviertel besucht er den schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt "Pink Christmas". Im Miesbacher Café "Elisabeth's Platzerl" schaut er der Food-Blog-Award-Gewinnerin Sabrina Speck beim Backen von außergewöhnlichen, kalorienarmen Weihnachtsspezialitäten über die Schulter und rührt kräftig mit in Elisabeth Schwojers Power-Plätzchen-Teig. In Mittelfranken trifft das BR-Team den Pfarrer Matthias Knoch, der mit seiner mobilen "Schäferwagenkirche" in der stressigen Vorweihnachtszeit einen Moment des Innehaltens bietet - indem er vor einem Kaufhaus predigt. Für eine musikalische Überraschung sorgt die Allgäu-Reggae-Band Losamol mit modernen Interpretationen altbekannter Weihnachtsklassiker. Immer mit im Gepäck quer durch Bayern - Florian Wagners sperriger Begleiter, ein Christbaum, der geschmückt werden will. Und am Ende findet nicht nur der Christbaum zu seinem Schmuck, sondern auch Florian zu seiner ganz persönlichen bayerischen Weihnacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bayern erleben