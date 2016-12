BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Karpatenwinter D 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Kriwka ist ein abgelegenes Dorf in den ukrainischen Karpaten. Das Besondere in diesem Dorf sind seine Menschen. Wohlstand gibt es hier nicht. Und trotzdem sind alle mit ihrem Leben zufrieden. Julia und ihr Mann Mikola müssen noch schwer arbeiten, obwohl sie beide schon im Rentenalter sind. Sie bewohnen eines der malerischen Holzhäuser. Das Vieh im Stall sichert ihnen einen bescheidenen Wohlstand und die Klugheit des Alters macht sie offen für die kleinen Schönheiten des Alltags. Weihnachten feiern sie wie vor hundert Jahren im Kreis ihrer Kinder und Enkel. Unter Anteilnahme der ganzen Großfamilie wurde für das hohe Fest eine Sau geschlachtet, denn nach dem 40-tägigen Fasten im Advent haben alle wieder große Lust auf Wurst und Braten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer