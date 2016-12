Pro7 MAXX 23:55 bis 00:45 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Leonard Betts USA, CDN 1997 2016-12-19 04:50 16:9 HDTV Merken Ein schreckliches Szenario: Bei einem Autounfall eines Krankenwagens wird der Sanitäter Leonard Betts geköpft! Nach kurzer Zeit verschwindet die Leiche des Mannes aus der Pathologie. Dana Scully glaubt zuerst daran, dass Organdiebe am Werk waren, doch Fox Mulder gelingt es, Betts' Kopf in einem Mülleimer zu finden. Das Unglaubliche: Auch ohne Körper scheint der Kopf des Sanitäters ein nicht vorstellbares und verblüffendes Eigenleben zu besitzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Peter Bryant (The Uniformed Cop) Sean Campbell (The Local Cop) Jennifer Clement (Michele Wilkes) Bill Dow (Dr. Charles Burks) David Hurtubise (The Pathologist) Originaltitel: The X-Files Regie: Kim Manners Drehbuch: Chris Carter, Vince Gilligan, John Shiban, Frank Spotnitz Kamera: Joel Ransom Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 16