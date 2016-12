Pro7 MAXX 11:40 bis 12:35 Dokumentation World's Toughest Trucker GB 2012 16:9 HDTV Merken Es geht tiefer in den Dschungel des Amazonasbeckens. Wieder werden per Zufall Teams ausgelost. Die Piste, die sie erwartet, hat enorme Schlaglöcher, klapprige Holzbrücken und viel Gegenverkehr in petto. Obendrein haben die Spitzenreiter nach dem ersten Zwischenstopp einen Platten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Trucker