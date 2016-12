Pro7 MAXX 05:50 bis 06:10 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Kuhhandel USA 1997 Merken Kelly hat ihre ersten Massagelektionen gelernt. Nun braucht sie jemanden zum Üben, und Bud wird ihr Opfer. Doch irgendetwas scheint sie noch falsch zu machen: Nach fünf Minuten ist Bud halbseitig gelähmt. Jefferson will helfen, und nun kann sich Bud gar nicht mehr rühren. Kurzerhand wird der Gelähmte aufs Autodach geschnallt und zum Arzt gefahren. Al hat ebenfalls ein Rückenproblem. Er versucht, die unbrauchbaren Schuhe aus Garys Laden gegen einen Massagestuhl auszutauschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Amanda Bearse (Marcy) Ted McGinley (Jefferson D'Arcy) Harold Sylvester (Griff) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Valerie Ahern, Christian McLaughlin Kamera: Dan Kuleto Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 12