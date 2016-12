RTS Un 20:45 bis 22:00 Komödie Lieber Weihnachtsmann F, B 2014 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken C'est Noël. Antoine, six ans, a, comme chaque année, envoyé sa liste au Père Noël et il meurt d'envie de le rencontrer. Alors évidemment, lorsqu'il le voit tomber, comme par magie, sur son balcon, avec sa hotte, sa barbe et son costume rouge, il est aux anges. Sauf que ce petit papa Noël est en réalité un cambrioleur déguisé qui dérobe des bijoux dans les appartements des beaux quartiers pour le compte d'un malfrat auquel il doit de l'argent. Le pillard tente d'abord d'ignorer ce gamin aux yeux émerveillés mais devant son insistance, l'homme décide de lui faire croire qu'il pourra réaliser son v?u s'il l'aide dans ses délits. Asthmatique, Antoine se révèle d'abord un piètre complice, mais bientôt le cambrioleur se prend d'affection pour cet enfant attendrissant. Le problème, c'est que ce père Noël de pacotille n'est pas près de pouvoir exaucer le v?u du jeune garçon. Antoine souhaitait, en effet, cette année par-dessus tout que le vieil homme à barbe blanche le conduise sur son traîneau jusqu'à son défunt papa, installé sur une étoile? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tahar Rahim (Le Père Noël) Victor Cabal (Victor) Annelise Hesme (La mère) Michaël Abiteboul (Le Père Fouettard) Philippe Rebbot (Camille) Amélie Glenn (Marie) Jean-François Cayrey (Policier métro) Originaltitel: Le Père Noël Regie: Alexandre Coffre Drehbuch: Rachel Palmieri, Fabrice Carazzo, Alexandre Coffre, Laurent Zeitoun, Carol Noble, Yoann Gromb Kamera: Pierre Cottereau Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12