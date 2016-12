SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:05 Familiensaga Park Hotel Stern Zwischenlandung D 1997 2016-12-19 03:10 Merken Auf Grund des Fluglotsenstreiks landet eine Reisegruppe statt in Kuala Lumpur im Park Hotel. Jessi bringt der Zwangsaufenthalt schier zur Verzweiflung: In Malaysia sitzt ihr Freund wegen Drogenhandels im Gefängnis und soll in Kürze hingerichtet werden. Doch das Mädchen will das Leben ihres Liebsten nicht kampflos aufgeben und nimmt Geiseln im Hotel. Unter ihren Gefangenen befindet sich unerkannt der malayische Botschafter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Okras (Dieter Stern) Chris Pichler (Jessi) Christian Mey (Botschafter) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Klaus Petsch Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Frank Bauer Musik: Wolfgang Timpe